Kean, nuove e vecchie pretendenti e 5 giorni da vivere tutti d'un fiato

Meno 5 all'alba verrebbe da dire, usando un gergo militaresco. Perché se sul mercato mai dire mai fino all'ultimo minuto della sessione, certo è che per la Fiorentina arrivare a martedì senza la cessione di Moise Kean farebbe tirare un bel sospiro di sollievo, visto che fino a quel giorno ha un bel cartellino con il prezzo attaccato addosso: 52 milioni, ossia i soldi fissati dalla clausola che può essere esercitata appunto fino al 15 luglio

Sirene arabe

E di squadre che pensano al centravanti ce ne sono, vecchie e nuove. Il giocatore non ha ancora preso una decisione, offerte ufficiali e concrete in realtà non ce ne sono neanche state, quanto sondaggi e apprezzamenti. Se l'Al-Qadsiah sembra fuori dai giochi, visto che si è catapultato con decisione su Mateo Retegui che, a differenza di Kean, ha subito aperto al trasferimento, soprattutto dopo il rilancio a 20 milioni di ingaggio fatto dal club saudita. Ora è in Olanda a fare le visite mediche, vedremo se ci sarà l'ufficialità anche se mancano ancora alcuni dettagli e si sa che alla fine contano anche quelli. Ma se viene meno l'interesse dell'Al-Qadsiah, si è affacciato anche l'Al-Hilal di Simone Inzaghi che, da buon italiano, chiede di pescare in serie A. Dopo Theo Hernandez chissà che l'interesse non diventi concreto anche per Moise Kean.

Galatasaray e i problemi per Osimhen

Per quanto riguarda l'interesse del Galatasaray, il club turco sembrava aver deciso di puntare forte sull'obiettivo numero uno, Victor Osimhen, già in prestito dal Napoli nella stagione scorsa. L'arrivo in Italia del presidente turco sembrava aver dato la svolta all'operazione ma in queste ore qualcosa si è bloccato, con il Napoli che chiede garanzie che al momento non sembrano esserci (i 75 milioni di euro della clausola sembrano essere pagati dagli sponsor e forse qualche dettaglio non è sistemato). Ecco dunque che se l'affare dovesse saltare definitivamente il Galatasaray potrebbe di nuovo virare su Moise Kean, ammesso che il centravanti poi si lasci convincere a scegliere la Turchia).

Count down per martedì

Insomma al momento tutto è possibile ma ogni giorno che passa "nessuna nuova, buona buona" come dice un vecchio adagio. Martedì in fondo non è così lontano e chissà che anche Kean non speri che arrivi presto, per legarsi ancora di più (con il rinnovo) ad una squadra che lo ha fatto rinascere e crede in lui e in cui può accettare una nuova sfida, quella di confermarsi. Che non è certo la cosa più semplice.