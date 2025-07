Ufficiale La Fiorentina cambia fashion partner: vestirà Peuterey. Dopo 7 anni si interrompe la partnership con Montezemolo

La Fiorentina ha annunciato una nuova collaborazione per quanto riguarda il vestiario delle squadre viola. Si interrompe così dopo ben sette anni la collaborazione con l'azienda pratese Montezemolo, casa di moda che dal 2019 vestiva la Fiorentina: ora è il turno di Peuterey, brand italiano di luxury casualwear che dunque sarà su tutti i completi di giocatori e staff del club. Questo il comunicato ufficiale con tutti i dettagli:

"Peuterey annuncia la nuova partnership con ACF Fiorentina, diventando Official Fashion Partner dello storico club di Serie A. Un sodalizio che celebra l’eccellenza toscana, unendo moda e sport, eleganza e passione, stile e identità.

La collaborazione, fortemente voluta da entrambe le realtà, prenderà il via con la stagione calcistica 2025-2026 e si estenderà per tre anni. Il brand italiano di luxury casualwear firmerà le divise formali per la prima squadra maschile e femminile oltre alla dirigenza del Club. Un total look disegnato per accompagnare i protagonisti viola durante le giornate di gara e gli eventi ufficiali, con una cifra stilistica inconfondibile: sobria, funzionale, raffinata.

Nata da una visione condivisa e da un profondo legame con il territorio, questa partnership rappresenta una nuova connessione tra estetica e funzionalità, capace di valorizzare l’identità sportiva attraverso il linguaggio contemporaneo dell’abbigliamento. Le collezioni firmate Peuterey, sintesi raffinata di forma e funzione, reinterpretano l’eleganza come tributo alla storia del Club con un occhio al suo futuro. La collezione si contraddistingue per il suo stile capace di esprimere appartenenza, ambizione e orgoglio, anche fuori dal campo.

“Diventare Official Fashion Partner della Fiorentina significa per noi molto più che vestire una squadra: è l’opportunità di contribuire al racconto della sua identità, esaltandone unicità, storia e visione. Condividiamo con il club valori profondi come l’eccellenza, la determinazione e il senso di responsabilità verso ciò che rappresentiamo".

E soprattutto, ci accomuna un legame autentico con la Toscana: è da qui che veniamo, è qui che affondano le nostre

radici. Un territorio dove la bellezza è cultura, dove l’eleganza è naturale, dove la passione si respira ogni giorno. Vestire la Fiorentina significa anche raccontare, con orgoglio, questa connessione profonda”, ha dichiarato Francesca Lusini, Presidente di Peuterey.

“Questa partnership rappresenta un passo significativo per il nostro Club: non solo per l’incontro tra due eccellenze toscane, ma per la possibilità di condividere valori e visioni comuni anche al di fuori del campo, in un’ottica di crescita su scala internazionale del brand Fiorentina. Peuterey è un marchio che ha saputo coniugare qualità e identità. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per far parte di un percorso di crescita dentro e fuori i confini italiani e siamo felici di poter contare su un partner che saprà accompagnare con classe, distinzione ed eleganza i momenti istituzionali della Fiorentina nei prossimi anni”, ha commentato Alessandro Ferrari, Direttore Generale di ACF Fiorentina.