Gli obiettivi a centrocampo per il Corriere Fiorentino: Hugo Larsson in cima

vedi letture

Nonostante il no di Bernabè alla Fiorentina, resta da parte dei dirigenti gigliati la determinazione a voler regalare a Pioli un centrocampista di grande spessore. Ma servirà un po’ di pazienza, sottolinea il Corriere Fiorentino che parla di alcuni obiettivi di mercato.

Uno come Hugo Larsson (21) per esempio, super talento svedese dell’Eintracht Francoforte, è certamente tra i nomi in cima alla lista di Pradè e Goretti ma anche solo per provarci c’è bisogno di calma e circospezione. Tra colpi da fare, contratti da allungare, giovani da valutare (Richardson e Ndour) ed eventuali altri acquisti per completare il reparto (in tal senso occhio a Nicolussi Caviglia) è il centrocampo il focus principale del mercato