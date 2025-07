Calciomercato Contatti dell'Al-Hilal per Kean: gli arabi si inseriscono alla corsa per l'attaccante

L'Arabia insiste per Moise Kean. In questo caso però non si tratta dell'Al-Qadsiah, che dopo l'operazione Mateo Retegui da 60 milioni più bonus difficilmente farà un altro acquisto così oneroso. La nuova società saudita su Kean è l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it ha chiesto informazioni per l'attaccante classe 2000. Nessuna offerta concreta almeno per il momento, ma l'Al-Hilal è comunque un altro club da tenere presente nella corsa al calciatore la cui clausola rescissoria da 52 milioni smetterà di valere ufficialmente martedì 15 luglio.

Gli altri club interessati.

Ricordiamo sempre il pressing del Manchester United che rimane una squadra molto forte su Kean, così come i contatti del Napoli che risalgono alla settimana scorsa. Oltre al Milan di Massimiliano Allegri, anche se risulta uno scenario complicato. Il centravanti finora non ha mai preso posizione: né in un senso né nell'altro. La Fiorentina aspetta il termine di validità della clausola per offrirgli un nuovo contratto comprensivo di aumento dell'ingaggio fino a 4 milioni di euro a stagione che, grazie al decreto crescita, costerebbe alla società viola solo 5,2 milioni di euro.