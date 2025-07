Albertini: "Milan, il Vlahovic della Fiorentina lo prenderei a occhi chiusi"

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del nuovo attaccante che dovrà prendere il Milan: "È un acquisto obbligatorio perché la differenza la fa avere una punta che segni con continuità. Presumo che il Gimenez visto da febbraio in poi non sia quello “'vero' anche perché è difficile inserirsi in pochi giorni in una nuova formazione. Detto questo un altro centravanti forte serve".

Vlahovic? A me non dispiace. Il Vlahovic che ho visto alla Fiorentina lo prenderei a occhi chiusi. Ripeto: a occhi chiusi. Dopo l’esperienza alla Juventus, qualche dubbio in più mi è venuto, ma uno come Vlahovic, se messo nelle condizioni giuste, al Milan sono convinto farebbe bene. Ripeto, non so cosa possa essere successo a Torino. Le sue potenzialità, però, non sono in dubbio e mi sembra che voglia cambiare squadra. I centravanti costano parecchio e quelli di valore che si possono muovere non sono tanti perché chi li ha o se li fa pagare tanto o non li cede".