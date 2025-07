Questione difesa. Nessuna offerta per Comuzzo, su Valentini valutazioni in corso

vedi letture

L'edizione di Firenze di Repubblica parla delle manovre per la difesa della Fiorentina che verrà, registrando calma piatta sul fronte Pietro Comuzzo. Il quotidiano sottolinea come, nonostante alcuni apprezzamenti, non siano arrivate offerte vere per il difensore classe 2005. Moreno va al Levante (dove firmerà in giornata), mentre su Valentini sono in corso ancora delle riflessioni prima di un nuovo prestito al Verona o agli altri club interessati