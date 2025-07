Calciomercato L’Al Hilal su Moise Kean: la situazione. Dodo-Juve pista fredda

vedi letture

Torna l'appuntamento pomeridiano con Chi si compra? in versione "Flash" per gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Kean sospeso tra rinnovo e Arabia

Kean non ha ancora deciso sul suo futuro, con la Fiorentina che gli ha offerto un rinnovo a 4 milioni netti. Proseguono però gli interessamenti dei club arabi per Kean, perché se la pista Al Qadsiah, che ha in pugno Retegui, si è freddata, c'è un altro club che si è inserito nella corsa. Si tratta dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma per il momento non ci sono offerte ufficiali. E fino a martedì tutto è possibile.

Dodo in stand-by

Oggi si è parlato di un interessamento della Juventus che al momento però è concentrata su altre operazioni. L'offerta però ricevuta per Alberto Costa potrebbe spostare gli equilibri, ma al momento non c'è nulla di concreto.