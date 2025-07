SkySport rivela: la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Osimhen si è bloccata

Un'ultimora di SkySport rischia di ridisegnare il mercato degli attaccanti: secondo quanto riporta l'emittente italiana infatti si sarebbe bloccata improvvisamente la trattativa per riportare al Galatasaray (in maniera definitiva) Victor Osimhen. Il dialogo tra il club turco e il Napoli, che detiene il cartellino del calciatore (su cui c'è una clausola di 75 milioni) si sarebbe interrotto proprio nella giornata di oggi per motivi non rivelati. Ricordiamo che il Galatasaray aveva messo nel mirino anche Moise Kean, considerato uno dei piani B in caso i giallorossi non fossero arrivati a Osimhen.