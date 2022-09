PEGGIORE, Zero dubbi per tutti i quotidiani: è Igor

Pochi dubbi per i giornali in edicola. Il peggior viola in campo contro il Bologna è stato Igor. Tutti i quotidiani sono d'accordo sulla prestazione da 4 del centrale brasiliano, viste l'erroraccio sul gol del momentaneo 1-1 di Barrow e il cartellino rosso nel finale.

La Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 4

Corriere Fiorentino 4

La Nazione 4

Il Tirreno 4

Tuttosport 4