PEDRO, Oggi l'agente a Firenze. Offerte non si contano

Per un attaccante in entrata (Patrick Cutrone), c'è una punta che si prepara a lasciare Firenze. La Gazzetta dello Sport spiega come per Pedro le offerte non si contino, nonostante abbia visto raramente il campo. Anche per l'attaccante brasiliano la situazione si evolve di ora in ora, con l'agente che oggi incontrerà la dirigenza della Fiorentina per decidere del suo futuro. Sul piatto l'offerta più convincente è quella del Gremio, arrivato a proporre 13 milioni di euro per il cartellino. L'altra offerta dei brasiliani era di 5 milioni più il difensore Kannemann, ma il centrale brasiliano non piace. Restano alla finestra Flamengo, Besiktas, diverse squadre in Portogallo e Nantes, fra le altre.