PAZZINI, Vlahovic resti umile. FR7 come Ibra

Intervistato dal Corriere dello Sport, Giampaolo Pazzini ha parlato del suo passato tra Fiorentina e Inter, in vista della partita di domani. Interessate il suo parere su Dusan Vlahovic: «Mi colpì a Verona, la passata stagione. Quella era una delle sue prime partite da titolare, ma quei movimenti rapidi, naturali, mi fecero scorgere la qualità che avevo davanti. Ci somigliamo. A dispetto dell’età, è già riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista in A. Non deve perdere mai né l’umiltà che lo contraddistingue né la voglia di migliorare». E su Kokorin: «potrà accendere Firenze. Come Cassano è un giocatore dai numeri importanti: ora sa che l’occasione è ghiotta». Poi su Ribery: «E’ un campione e quelli come lui non hanno età. Magari potrà non avere quella rapidità che lo contraddistingueva al Bayern, ma ha una capacità nella scelta delle giocate fuori dal comune. Un po’ come Ibrahimovic».