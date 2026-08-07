Castro ammette: "Prima della Roma anche altri due club di A mi avevano cercato"

vedi letture

"Sì, un altro paio di squadre in Italia mi hanno chiamato, ma io ho voluto solo la Roma": così il nuovo attaccante della Roma, Santiago Castro, in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha confermato che la concorrenza per i giallorossi non mancava, anche dalla Serie A. Ma a chi si riferisce l'argentino? Lo scrive Tuttomercatoweb.com: fra le squadre accostate al suo nome prima della firma con la Roma da segnalare il tentativo fatto dalla Fiorentina. Paratici aveva nel mirino il giocatore, ed ha provato un inserimento last minute, provando a giocarsi la carta della proposta contrattuale migliore. Rispetto ai 2,1 milioni di euro netti che Castro riceverà dalla Roma per ogni stagione fino al 2031, la Fiorentina ne aveva offerti 2,5. Nonostante un ingaggio più alto, l'attrattiva della Champions e la parola data ai giallorossi ha portato l'attaccante a tener fede alla parola data e a unirsi a Gasperini.

Castro nell'intervista ha parlato anche degli obiettivi per i giallorossi: "Siamo al livello per competere per lo scudetto e per la Coppa Italia. E vogliamo fare bene in Champions. Se sei alla Roma devi ambire a vincere tutto". E in merito al suo ruolo di vice-Malen: "Se mi sento la riserva di Malen: "Assolutamente no, io e Donny saremo in competizione per giocare tanto, ma soprattutto per il bene della squadra. Questa sana rivalità mi farà crescere tanto", le sue parole. "Malen è un attaccante fortissimo, ci alterneremo, potremo anche giocare insieme. Tutti siamo importanti, il bene è la Roma". Mentalità Castro.