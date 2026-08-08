"Stiamo calmi". Il Corriere dello Sport invita a mantenere equilibrio su questa Fiorentina

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"La F2 sta ribaltando la Fiorentina". Alberto Polverosi, nel suo fondo sul Corriere dello Sport-Stadio, fotografa così la rivoluzione viola firmata da Fabio Paratici e Fabio Grosso. Il mercato ha cambiato profondamente la squadra, alimentando l'entusiasmo di una piazza reduce dalla sofferenza della scorsa stagione. Ma proprio per questo il giornalista invita alla prudenza: "È bello vedere la luce, ma tanto sole, se arriva d'improvviso, rischia di abbagliare". L'obiettivo è trasformare la Fiorentina da quindicesima forza dello scorso campionato in una squadra capace di lottare per posizioni europee, ma parlare già di scudetto, tanto per estremizzare, sarebbe prematuro.

Il compito più delicato spetta ora a Grosso, chiamato a mettere insieme tanti giocatori nuovi e soprattutto molto giovani. "Tocca a lui, a Grosso, trasformare quelle notevoli individualità in un collettivo dello stesso livello", sottolinea Polverosi, che invita ancora alla calma anche davanti al talento di Mastantuono e degli altri nuovi arrivati. "Cinque acquisti su sette sono under 21, quindi calma". La Fiorentina avrà ancora bisogno di qualche rinforzo, soprattutto sugli esterni e in attacco, ma le soluzioni tattiche a disposizione del tecnico stanno aumentando: "Le soluzioni non gli mancano. Ora tocca a lui trovare quella ideale".