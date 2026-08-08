La Lazio insiste per Fabbian. Si può fare in prestito con diritto condizionato

La Lazio insiste per Fabbian. Si può fare in prestito con diritto condizionatoFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV

La Lazio continua a guardare in casa Fiorentina per rinforzare il centrocampo. In lista da tempo ci sono Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, entrambi apprezzati per la loro duttilità, ma è soprattutto il secondo a essere finito nelle prime posizioni in uscita dopo il ricco mercato condotto dai viola. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe disponibile a venire incontro alle esigenze della Lazio con un prestito iniziale, eventualmente accompagnato da un diritto di riscatto condizionato da esercitare nella prossima stagione.

Fabbian ideale per Gattuso

Fabbian, riscattato dalla Fiorentina per una cifra complessiva di circa 14,5 milioni di euro, piace a Gennaro Gattuso per la capacità di inserirsi da mezzala in un 4-3-3, ma anche per la possibilità di agire più avanti, da trequartista nel 4-2-3-1. Per il centrocampista potrebbe dunque aprirsi concretamente la pista Lazio, con la valutazione del cartellino destinata a essere ridefinita in caso di trasferimento. Un'occasione per ritrovare spazio e, soprattutto, per tornare a lavorare con Gattuso, che lo aveva convocato per la prima volta in Nazionale.