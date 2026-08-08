Domino dei nove in Serie A. Piccoli a Bologna apre Pellegrino a Firenze

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L'affare che dovrebbe portare Piccoli al Bologna aprirà un tetris tra i centravanti della Serie A. Così la Fiorentina chiuderebbe Pellegrino

Piccoli verso Bologna, Pellegrino il preferito per sostituirlo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sta per iniziare un domino d'incastri tra tre numeri nove della Serie A. L'operazione per portare Roberto Piccoli al Bologna potrebbe entrare nella fase decisiva già nei prossimi giorni. I rossoblù sono pronti ad affondare il colpo per l'attaccante viola, valutato dalla Fiorentina intorno ai 20 milioni di euro: sul tavolo c'è anche l'ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, che potrebbe aggirarsi sui 18 milioni. Piccoli, che finora aveva dato priorità alla permanenza a Firenze, sarebbe ora pronto ad aprire al trasferimento, soprattutto in caso di cessione a titolo definitivo.

Pellegrino e Dallinga gli altri coinvolti

In caso di partenza, Fabio Paratici ha già individuato il principale candidato alla sostituzione: Mateo Pellegrino. Il centravanti del Parma è un vecchio pallino del direttore sportivo viola, che lo aveva seguito già ai tempi del Velez. Il club emiliano continua a chiedere circa 30 milioni, ma l'operazione potrebbe essere impostata con un prestito oneroso e obbligo di riscatto. I soldi incassati da Piccoli verrebbero così immediatamente reinvestiti sul nuovo centravanti. L'alternativa resta Andrea Pinamonti, mentre sullo sfondo si muove anche il Genoa, che valuta proprio Dallinga come possibile rinforzo per l'attacco di De Rossi.