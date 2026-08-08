Un vice Valdepenas e un esterno forte: Bakayoko e Solomon nel mirino viola

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Non solo un altro attaccante: il mercato della Fiorentina si completerà con altre due operazioni. Ecco a cosa sta lavorando Paratici

La rosa della Fiorentina è ormai quasi completa e gli ultimi movimenti saranno soprattutto di assestamento, scrive il Corriere dello Sport-Stadio. Se in difesa resta da individuare un vice-Valdepeñas, con Grosso che potrebbe eventualmente adattare Joao Mario o Jimenez, la vera lacuna è ancora sulla fascia offensiva. Con Mastantuono e Kean destinati a rappresentare due dei punti di riferimento del nuovo attacco viola, manca infatti un altro esterno di qualità per completare il tridente e dare al tecnico maggiori soluzioni.

Bakayoko resta in pole

Fabio Paratici è al lavoro e tra i nomi da tenere d'occhio c'è soprattutto quello di Johan Bakayoko, pista che la Fiorentina continua a monitorare. Il direttore sportivo, però, mantiene aperti diversi fronti e non va trascurata nemmeno la possibilità di un ritorno di Manor Solomon. L'israeliano è in uscita dal Tottenham dopo l'interruzione della trattativa con il West Ham e tornerebbe volentieri a Firenze, dove ha già giocato nella passata stagione. La caccia al terzo tenore, dunque, resta aperta: Paratici dovrà individuare il tassello capace di completare un reparto offensivo che, con Mastantuono e Kean, ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi.