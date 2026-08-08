Bertoni sicuro: "Fiorentina perfetta per Mastantuono. Ai tifosi dico, dategli tempo"

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L'ex attaccante argentino è certo che Mastantuono sia un grande acquisto. E invita i tifosi viola a essere pazienti nei suoi confronti

Daniel Bertoni è convintissimo dell'acquisto di Franco Mastantuono. L'argentino, storico ex attaccante viola, commenta così l'arrivo del classe 2007 alla Fiorentina (dopo averlo già fatto per Radio FirenzeViola) ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Benissimo. Sono felice per lui e per la Fiorentina. Penso che possa essere la squadra perfetta per mostrare il suo valore anche in Europa. Noi in Argentina lo sappiamo, ora toccherà a voi scoprirlo. E mi faccia dire una cosa ai fiorentini, se posso. Lascio un messaggio,come fossero delle... istruzioni per l’uso: date tempo a Mastantuono, lui vi ripagherà con giocate incredibili e tanta classe. Arriva da un altro campionato, è un ragazzo sveglio e saprà adattarsi. Se saprete dargli un po’ di tempo, nascerà un grande amore".

Questa invece l'opinione di Bertoni sul ruolo ideale di Mastantuono: "Penso che la sua posizione ideale sia quella di ala destra. Ha testa, corre, può fare anche la fase difensiva.Bisogna però anche lasciarlo libero di inventare, creare e magari pure sbagliare. E mi creda, se riuscirà a esprimersi come sa, sbaglierà poco". Infine, una battuta sul legame tra Firenze e gli argentini: "C’è una cosa che ci lega ed è indubbiamente la passione. A Firenze il tifo è incredibile, lo stadio pieno che canta, la Fiesole. Un’atmosfera magica. Certo, Franco tra Monumental in Argentina e Bernabeu in Spagna è abituato bene,ma anche il Franchi sa far tremare le gambe. Ecco, la sfida per Grosso e il direttore Paratici sarà proprio questa: riportare la città a emozionarsi come un tempo. In questo Mastantuono potrà aiutare eccome".