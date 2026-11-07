Paz meglio di Mastantuono? Per La Gazzetta sì: "È Nico l'erede di Messi"

Nico Paz o Franco Mastantuono? In Argentina si chiedono da tempo chi possa essere l'erede di Leo Messi con la maglia della Seleccion, con i due fantasisti di Como e Fiorentina che brillano tra i talenti più in mostra del panorama albiceleste. Detto che un vero e proprio erede del fuoriclasse di Rosario non ci sarà probabilmente mai, il lariano sembra oggi più pronto rispetto al collega viola per prendersi una responsabilità simile. Ne scrive stamani La Gazzetta dello Sport:

"Nico Paz arriva alla sfida di San Siro contro l'Inter nel momento migliore della sua giovane carriera. Il trequartista del Como è sempre più centrale nel progetto di Fabregas e anche l'Argentina lo considera il principale candidato a raccogliere l'eredità di Lionel Messi, tanto da averlo individuato come futuro riferimento per la maglia numero 10. La Pulce stessa lo ha elogiato pubblicamente: «Ha una testa impressionante, capisce perfettamente la partita e spero che continui così perché ha tantissima qualità». Paz ha raccontato anche l'emozione di aver condiviso il campo con il suo idolo e la fiducia ricevuta prima di una gara da titolare.

I numeri confermano la sua crescita: sei gol e otto assist in 13 presenze tra Serie A e Champions League, con quattro partecipazioni dirette al gol nelle ultime cinque partite. Reduce da una rete e due assist nel 9-1 contro il Lens, Paz sarà il principale riferimento offensivo del Como, che proverà a sfatare il tabù Inter: i lariani non vincono a San Siro dal 1950 e hanno perso tutti i successivi 14 confronti. Per il trequartista sarà anche una sorta di ritorno da protagonista al Meazza, dove la scorsa estate era stato accostato proprio ai nerazzurri, che ora se lo ritroveranno da avversario".