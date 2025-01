PATRIC, Ancora indietro: salterà la gara contro i viola

Notizie in casa Lazio, prossima avversaria della Fiorentina: Patric continua a essere un'incognita. Ieri, come riporta Il Messaggero, il difensore è tornato a Formello e ha lavorato solo in palestra. Da quanto si apprende, lo spagnolo non correrà almeno fino a venerdì. Servirà un controllo per capire se la terapia conservativa ha fatto effetto all'ispessimento al tendine del malleolo. Resta lo spettro del rischio operazione e di terminare la sua stagione anticipatamente. Se ne capirà maggiormente nelle prossime ore ma è assodato che domenica contro la Fiorentina il giocatore sarà assente.