PASSARELLA BIS, Quarta dimostrerà il suo valore

L'ex difensore della Fiorentina, Daniel Passarella, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, oltre a tranquillizzare sul suo stato di salute ha parlato di alcuni temi di attualità in casa viola.

Ha sentito qualcuno dei suo vecchi compagni?

"Mi ha mandato un messaggio Gianca (Antognoni n.d.r.), perché anche lui era preoccupato e gli ho risposto: “Tranquillo, Passa non passa, perché Daniel va avanti ancora per molti anni”. Con lui sono già d’accordo di andare alla riunione della Fifa che ci ha invitato in occasione dei Mondiali".

A proposito di Antognoni e della sua Fiorentina, che cosa pensa dei suoi argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta?

"Confesso di avere sempre avuto un debole per Quarta, che ho visto crescere nel mio River Plate e sono convinto che quest’anno finalmente dimostrerà tutto il suo valore. Lui è perfetto come secondo centrale in una difesa a quattro".