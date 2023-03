PASQUAL, Sosta? Non ci voleva. Si recupera vincendo

FirenzeViola.it

La Fiorentina tornerà in campo l'1 Aprile contro l'Inter dopo la sosta per le nazionali. Questo stop dopo un mese di Marzo perfetto della squadra di Italiano lascia un po' di amaro in bocca all'ex Viola, Manuel Pasqual, che ha spiegato come questa sosta non ci volesse. Ecco le sue parole al Corriere Fiorentino: "A giudicare dal momento che sta vivendo la Fiorentina, in Italia ma anche in Europa, questa sosta mi sembra soprattutto un rompimento di scatole. Quando hai dalla tua l’entusiasmo per una serie di risultati utili, la fatica diventa un concetto relativo, e tornare subito in campo può essere un bene".

Almeno però stavolta la pausa in questione sarà più breve rispetto a quanto avvenuto per il Mondiale in Qatar, alla fine dell’anno scorso. Per Italiano insomma sarà più facile tenere tutti sulla corda.

"Quella sosta è stata un’incognita enorme che i viola hanno affrontato bene, in questo momento avere più giorni a disposizione per allenarsi può diventare fondamentale nell’aiutare molti calciatori a recuperare al meglio e ritrovare la miglior condizione fisica e mentale, ma al di là dei rientri dagli infortuni penso che per la Fiorentina fermarsi in questo momento non è una gran fortuna".

Eppure nell’ultima sfida al Franchi, contro il Lecce, si è visto qualche segnale di stanchezza.

"Penso sia normale, non avevano avuto nemmeno troppo tempo per recuperare dalla Conference League, erano tornati in piena notte da una trasferta lunghissima. Ma vincere aiuta sempre a vincere, è questa la cosa che importa di più. E poi i risultati positivi, specie se arrivano in serie, ti fanno andare ben oltre la stanchezza".