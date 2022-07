PASQUAL, Fiorentina, vai a vincere la Conference

Lunga intervista sulle colonne de Il Tirreno per Manuel Pasqual, ex difensore e capitano della Fiorentina. Che spiega in apertura come questo momento della stagione faccia crescere, specie le sfide di lusso estive. E poi si sbilancia: “Sì, è una Fiorentina formato Europa e lo sta dimostrando anche la società. C’è voglia di andare oltre. Spero davvero che possa rimanere Milenkovic”.

Da terzino a terzino, sebbene di piede opposto, un parere anche su Dodo: “Buonissimo giocatore, dovrà rimettersi in forma ma non credo gli servirà troppo tempo”. Il grande acquisto fin qui è Jovic: “Deve ricominciare, avere la forza di riprendersi il palcoscenico. Firenze può dargli tanto, ha la possibilità di prendere per mano la squadra e non se la farà scappare”.

Qualche rapido commento sugli altri due volti nuovi (“Mandragora diverso da Torreira ma farà valere la sua tecnica nello stretto” e “Gollini ha qualità non indifferenti per poter tornare protagonista”), prima di un elogio a Italiano e una sua idea sull’obiettivo Conference: “Deve essere un obiettivo. Una volta guadagnato il pass, finisce che non vuoi uscirne. Non è una “coppetta”, quando vinci, vinci. Conta quello”.