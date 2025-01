PARISI, Offerta del Como in prestito con diritto a 7-8mln

Il Corriere Fiorentino scrive che il Como continua a restare su Fabiano Parisi. Il club lombardo avrebbe messo sul piatto un'offerta in prestito con diritto di riscatto tra i 7 e gli 8 milioni che potrebbe diventare obbligo in caso di raggiungimento della salvezza. Tra gli incastri che la Fiorentina dovrà tenere di conto da qui alla fine del mercato, c'è anche la situazione legata al terzino sinistro che oltre a Biraghi potrebbe lasciare Firenze in questa sessione invernale di calciomercato.