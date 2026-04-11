Parisi ci prova, Solomon pure. CorSport: "Fortini ancora ai box"

Parisi ci prova, Solomon pure. CorSport: "Fortini ancora ai box"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio in edicola fa il punto della situazione sugli infortunati viola. A iniziare da Fabiano Parisi, che aveva subìto una botta contro l’Inter rispetto alla quale il club aveva fatto filtrare una certa tranquillità - si legge - salvo dover fare a meno del terzino per le due successive trasferte. Ma con la Lazio dovrebbe esserci.

E poi occhi puntati su Manor Solomon, che sta ancora provando a smaltire la lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra occorsa durante la gara casalinga del 26 febbraio contro lo Jagiellonia. Infine, Niccolò Fortini è alle prese con dei dolori alla schiena che non lo lasciano sereno: difficile che recuperi per lunedì.