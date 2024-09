PARISI, Bocciatura di Palladino. Si pensa all'addio?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio, le premesse non sono le migliori per Fabiano Parisi. Non è bastata un’estate per convincere Raffaele Palladino a ritagliargli il ruolo di titolare e al contrario, il quotidiano riporta che il tecnico ha confermato la bocciatura chiedendo alla società un nuovo esterno di riferimento come Robin Gosens.

Al primo anno Parisi ha totalizzato quasi 2mila minuti totali, per una media di mezz'ora a partita, ora si interroga su quale sarà il suo futuro: l'idea è di valutarne il rendimento per poi decidere insieme la soluzione migliore a gennaio, anche perché il terzino nato a Solofra non intende trascorrere un'altra annata da comprimario.