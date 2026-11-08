Paratici a un passo da Woltemade poi alla Juventus. E Beto alla Fiorentina

Fabio Paratici è il grande ex della partita di questa sera tra Fiorentina e Juventus. Tuttosport ricostruisce il rapporto del dirigente con la sua ex squadra e gli sgambetti da quando è viola: "In primis, con quel ko rimediato all’Allianz alla penultima giornata di campionato proprio contro la squadra di Vanoli, tonfo che ha estromesso i bianconeri dalla Champions - si legge sul quotidiano -E poi sfilando al duo Carnevali-Massara il centravanti che Spalletti ha invocato a gran voce per gran parte della sessione estiva: Mateo Pellegrino. Il pivot fisico, il finalizzatore abile nel duello aereo come nel fare a sportellate a ridosso degli ultimi 30 metri. Laddove la Juve continua a fare non poca fatica.

E questo al netto delle recenti prove - tutto sommato positive - di Woltemade. E pensare che Paratici è stato a centimetri dal formalizzare la tripla beffa bianconera, assicurandosi pure il prestito del tedesco. I discorsi col Newcastle erano ben avviati, ma l’accelerata della Juve ha scombinato completamente i piani e spinto la Viola a virare su un’alternativa low cost: quel Beto che sta faticando - e non poco - a entrare nelle grazie di Vanoli.