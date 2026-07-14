Da Croci a Beldenti, le speranze dei giovani portati in ritiro da Grosso

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Per alcuni giocatori l'estate significa cercare una nuova sistemazione, per altri rappresenta invece l'occasione della vita. Come scrive stamani La Nazione, Fabio Grosso ha deciso di portare in ritiro diversi giovani del settore giovanile viola, offrendo loro la possibilità di allenarsi con la prima squadra e di muovere i primi passi nel calcio dei grandi.

Particolare attenzione è rivolta ai classe 2010, tra i prospetti più interessanti del vivaio gigliato. In prima fila c'è Federico Croci, fresco campione d'Europa con l'Italia Under 17 e considerato uno dei talenti più promettenti della Fiorentina. Con lui ci sono anche i nuovi acquisti Dennis Beldenti ed Egharevba, arrivati rispettivamente da Union Brescia e Verona. Due investimenti importanti da parte del club, che confermano la volontà di puntare con decisione sui giovani di maggiore prospettiva.

Croci, reduce da una stagione da protagonista nelle giovanili viola, sarà uno dei punti di riferimento della Primavera guidata da Aurelio Andreazzoli, ma intanto avrà l'opportunità di mettersi in mostra agli occhi di Grosso. La lista dei convocati comprende anche altri ragazzi che si sono distinti negli ultimi mesi: Balbo e Deli, protagonisti dello scudetto Primavera, il portiere Fei, il difensore Melani, il terzino Perrotti e il trequartista Pirrò.