In ritiro Grosso parlerà con Kean: l'attaccante non è incedibile
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Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) dedica spazio a Moise Kean. Il quotidiano sottolinea che il ritiro sarà l'occasione per incontrare Grosso di persona, parlarci e far capire il suo stato d'animo in vista della nuova stagione dopo un infortunio che lo tiene lontano dai campi da aprile e dalla sfida al Verona. Fino al 15 luglio sarà valida la clausola da 62 milioni, ma difficilmente si farà avanti qualche club.
La posizione del club
Poi lo scenario potrebbe cambiare: la Fiorentina non ritiene il classe 2000 incedibile ma dipenderà dal tipo di offerta che arriverà e dalla volontà del classe 2000. L'entourage ha aperto alla permanenza, con un'idea di addio soltanto in caso di chiamata di un top club, scenario molto complicato.
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Rassegna stampa
Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagionedi Mario Tenerani
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Copertina
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
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