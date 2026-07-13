In ritiro Grosso parlerà con Kean: l'attaccante non è incedibile

In ritiro Grosso parlerà con Kean: l'attaccante non è incedibileFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:05Rassegna stampa
di Redazione FV

Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) dedica spazio a Moise Kean. Il quotidiano sottolinea che il ritiro sarà l'occasione per incontrare Grosso di persona, parlarci e far capire il suo stato d'animo in vista della nuova stagione dopo un infortunio che lo tiene lontano dai campi da aprile e dalla sfida al Verona. Fino al 15 luglio sarà valida la clausola da 62 milioni, ma difficilmente si farà avanti qualche club.

La posizione del club 

Poi lo scenario potrebbe cambiare: la Fiorentina non ritiene il classe 2000 incedibile ma dipenderà dal tipo di offerta che arriverà e dalla volontà del classe 2000. L'entourage ha aperto alla permanenza, con un'idea di addio soltanto in caso di chiamata di un top club, scenario molto complicato.