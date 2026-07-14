Grosso vuole testare Sohm: lo ha voluto portare in ritiro per valutarlo

Grosso vuole testare Sohm: lo ha voluto portare in ritiro per valutarloFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport scrive che Simon Sohm può giocarsi le sue carte di una permanenza alla Fiorentina dopo il prestito di sei mesi a Bologna avvenuto a gennaio appena qualche mese dopo il suo approdo a Firenze dal Parma in estate. La rosea sottolinea come il centrocampista sia stato inserito nel gruppo per volontà proprio dell’allenatore Fabio Grosso che vorrebbe testarlo e visionarlo prima di metterlo definitivamente sul mercato. Sarà una delle risposte che dovranno arrivare dalla prima parte del ritiro estivo.