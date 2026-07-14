Grosso vuole testare Sohm: lo ha voluto portare in ritiro per valutarlo
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La Gazzetta dello Sport scrive che Simon Sohm può giocarsi le sue carte di una permanenza alla Fiorentina dopo il prestito di sei mesi a Bologna avvenuto a gennaio appena qualche mese dopo il suo approdo a Firenze dal Parma in estate. La rosea sottolinea come il centrocampista sia stato inserito nel gruppo per volontà proprio dell’allenatore Fabio Grosso che vorrebbe testarlo e visionarlo prima di metterlo definitivamente sul mercato. Sarà una delle risposte che dovranno arrivare dalla prima parte del ritiro estivo.
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Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
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