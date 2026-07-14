Situazione Oulai. Corriere dello Sport: "Distanza di 6-7 milioni. E il calciatore..."

vedi letture

Messo a segno il colpo Atta, il Corriere dello Sport - Stadio scrive che l’obiettivo per la Fiorentina adesso si chiama Christ Inao Oulai e va ad inserirsi in un possibile centrocampo viola con l’ivoriano tra Ndour a destra e il francese ex Udinese a sinistra. Il Trabzonspor chiede venticinque milioni, la Fiorentina vuole stare un gradino sotto - diciamo tra i diciassette e i diciannove - applicando la formula d’acquisto usata con efficacia proprio per Atta: ovvero prendersi il 70 per cento del cartellino, lasciare il 30 sulla futura rivendita al club turco e magari aggiungere gli “sconti” per salire con la percentuale di proprietà, abbassando in sincrono quella a favore del Trabzonspor.

La Fiorentina conta sulla volontà di Oulai, non ancora convinto del tutto a scegliere Firenze, però abbastanza convinto che sia la scelta migliore tra quelle arrivate per lui, ed è un vantaggio che Paratici cercherà di sfruttare nella trattativa. Di sicuro non manca molto, in mezzo a difficoltà che sono state appena raccontate e sono note, di sicuro il progetto è quello e la Fiorentina c’è sopra con determinazione.