La Fiorentina attende Koleosho. Ma c'è la suggestione Noa Lang

La Fiorentina attende Koleosho. Ma c'è la suggestione Noa LangFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:57Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sull'esterno offensivo. Secondo il quotidiano ne arriveranno quattro, in quanto ad oggi, con gli addii di Solomon e Harrison, le corsie in attacco sono particolarmente povere di soluzioni. Il nome più gettonato è Koleosho, che spinge per giocare a Firenze. Il problema è che il Burnley non è ancora convinto.

Suggestione Noa Lang

Parallelamente la società viola riflette sul fronte Noa Lang. Il classe 1999 olandese sarà valutato in ritiro da Allegri, che con l’arrivo di Zeballos potrebbe lasciarlo partire in modo da liberare le corsie esterne a quel punto congestionate. La Fiorentina resta alla finestra e nel frattempo aspetta Koleosho. 
 