"Un nuovo inizio". Il Corriere Fiorentino sulla prima al Viola Park: Atta incanta
"Un nuovo inizio". Così il Corriere Fiorentino definisce il primo allenamento a porte aperte di ieri pomeriggio al Viola Park. Nonostante il termometro alle 17.30 a Bagno a Ripoli segnasse 35 gradi, la squadra è stata accolta dall'abbraccio dei circa 250 spettatori presenti allo stadio Curva Fiesole per ammirare i giocatori agli ordini di Fabio Grosso. Un applauso scambiato con i propri sostenitori, poi l'allenamento sotto l'occhio attento di 13 professionisti presenti nel team del nuovo allenatore a cui si sono aggiunte le immagini di due droni.
Non sono mancate le giocate illuminanti, soprattutto sotto pressione e a due tocchi, di Atta: l’entusiasmo tanto bramato sembra davvero trovare terreno fertile nei piedi del centrocampista francese, uno dei frutti prelibati del mercato scoppiettante
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