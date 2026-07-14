Il Napoli punta Favasuli per la fascia destra. Lo segue anche la Fiorentina

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A Manna e De Laurentiis intriga parecchio il classe 2004 Costantino Favasuli, reduce da un’annata molto brillante in Serie B con la maglia del Catanzaro e della nazionale italiana Under 21. Lo scrive oggi Tuttosport che spiega come il laterale destro sia uno degli obiettivi del Napoli per la fascia, tanto èpiù dopo essersi messo in mostra anche con l’Italia dei grandi a inizio giugno nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il calciatore calabrese fa gola e piace pure a Cagliari, Atalanta, Torino e Fiorentina, che lo ha venduto al Catanzaro e vanta ancora il 50% sulla rivendita, ma il Napoli vuole provare ad accelerare per anticipare la numerose competitor.