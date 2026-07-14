Il Napoli punta Favasuli per la fascia destra. Lo segue anche la Fiorentina
FirenzeViola.it
A Manna e De Laurentiis intriga parecchio il classe 2004 Costantino Favasuli, reduce da un’annata molto brillante in Serie B con la maglia del Catanzaro e della nazionale italiana Under 21. Lo scrive oggi Tuttosport che spiega come il laterale destro sia uno degli obiettivi del Napoli per la fascia, tanto èpiù dopo essersi messo in mostra anche con l’Italia dei grandi a inizio giugno nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il calciatore calabrese fa gola e piace pure a Cagliari, Atalanta, Torino e Fiorentina, che lo ha venduto al Catanzaro e vanta ancora il 50% sulla rivendita, ma il Napoli vuole provare ad accelerare per anticipare la numerose competitor.
Pubblicità
Rassegna stampa
Firenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commissodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Firenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
2 Il mondo viola si è capovolto in 52 giorni e tornano le code per gli abbonamenti. Mercato in fermento tra uscite in ponte e la caccia agli esterni
Copertina
FirenzeViolaIl mondo viola si è capovolto in 52 giorni e tornano le code per gli abbonamenti. Mercato in fermento tra uscite in ponte e la caccia agli esterni
Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com