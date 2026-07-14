"Un mercato così non si ricordava da tempo". Il commento di Calabrese

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Sulle pagine di Repubblica il giornalista Giuseppe Calabrese dice la sua sul momento della Fiorentina, dicendo come si respiri aria nuova con ritrovato entusiasmo dopo una stagione tribolata. "Va detto che gran parte del merito è di Paratici - scrive Calabrese. Un mercato così non lo ricordavamo da tanto tempo, forse dall’epoca in cui arrivarono Borja, Gonzalo e tutti gli altri. Se questa sia l’alba di una nuova era lo vedremo più avanti, ma non c’è dubbio che ci sia un cambio di paradigma nella gestione della società".

Poi parla di come è "cambiata la strategia di comunicazione. Più chiara, più diretta, senza forzature. L’obbiettivo della Fiorentina è prima di tutto quello di aprire un ciclo — parola spesso abusata in questi anni — e costruire una formazione ambiziosa e in grado di lottare tutti gli anni per l’Europa. E magari di vincere qualcosa, anche. Quanto ci vorrà non lo sappiamo, e non lo sa nemmeno la Fiorentina, ma Paratici è un uomo determinato e non lascerà passare troppo tempo".