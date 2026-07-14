Le due versioni della questione Oulai. Per La Nazione la richiesta è 35/37mln
Anche La Nazione parla della situazione di Christ Inao Oulai, sottolineando come ci siano versioni differenti di come sta andando la trattativo con il Trabzonsport. Mentre la Fiorentina continua a sottolineare che il giocatore non è nel mirino, in Turchia si sostiene che Oulai avrebbe detto no a un paio di proposte spingendo con grande forza nella direzione di un sì alla cessione ’vincolato’ solo alla possibilità di sbarcare nella Fiorentina.
Il problema semmai è arrivare a un accordo economico con il Trabzonspor visto che le pretese del club turco sono (ancora) molto lontane da quella che sarebbe la proposta della Fiorentina. Il gap è importante è oscilla tra i 35/37 milioni che è la valutazione del cartellino di Oulai fatta la Trabzonspor e la spesa che (eventualmente) sarebbe considerata dalla Fiorentina tra i 20 e i 25 milioni. Di sicuro qualche novità potrà arrivare dal contatto tra i due club che è previsto a breve, forse già nei prossimi giorni o nelle prossime ore.
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