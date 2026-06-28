Viola su Zeballos, valutazione di 10 mln. Tra le alternative c'è Cancellieri

vedi letture

Come riferisce stamani La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe individuato in Ezequiel Zeballos uno dei principali obiettivi per le corsie esterne. L'argentino del Boca Juniors, classe 2002, è apprezzato per la sua velocità, l'abilità nell'uno contro uno e la capacità di creare superiorità numerica, qualità che lo rendono un profilo ideale per il gioco offensivo della squadra viola. Sul giocatore c'è però anche l'interesse del Napoli, pronto a inserirsi nella corsa. La situazione contrattuale di Zeballos potrebbe favorire eventuali acquirenti: il suo accordo con il Boca scade nel 2026 e i negoziati per il rinnovo sono attualmente in fase di stallo.

Le alternative

Pur essendo presente una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, la Fiorentina conta di sfruttare questa situazione per trattare il cartellino a cifre inferiori, con l'obiettivo di non superare i 10 milioni. La dirigenza viola continua comunque a valutare anche soluzioni alternative per non farsi trovare impreparata. Tra queste resta monitorato Matteo Cancellieri, esterno della Lazio legato al club biancoceleste da un contratto fino al 2027 e considerato un'opzione valida per completare il reparto offensivo.