Anche Zhegrova nel mirino della Fiorentina. La Nazione: "Ipotesi prestito"

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Fabio Paratici continua a muoversi alla ricerca di rinforzi per le corsie offensive e nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo profilo per la Fiorentina. Come riporta La Nazione, il nome finito sul taccuino della dirigenza viola è quello di Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro classe 1999 di proprietà della Juventus. Arrivato a Torino un anno fa dal Lille per poco più di 15 milioni di euro, il giocatore non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, trovando poco spazio e continuità nel corso della stagione.

La stagione scorsa

Zhegrova è un'ala destra mancina che ama partire larga per poi accentrarsi, facendo della velocità, del dribbling e dell'uno contro uno le sue qualità migliori. Dotato di buona tecnica e fantasia, può giocare su entrambe le fasce offensive e rappresenterebbe un profilo in grado di garantire imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Secondo il quotidiano, la formula che potrebbe convincere tutte le parti sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe alla Fiorentina di valutare il giocatore senza un investimento immediato particolarmente oneroso, mantenendo aperta la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione.