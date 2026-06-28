Cessioni in vista sulle fasce: Dodo sul mercato, il Betis si inserisce su Gosens

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Il mercato in uscita della Fiorentina passa soprattutto dalle corsie laterali, dove diversi giocatori potrebbero lasciare Firenze nelle prossime settimane. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, il caso più delicato resta quello di Dodô, che avrebbe già espresso la volontà di intraprendere una nuova esperienza in un club impegnato in Champions League. La società viola non si opporrebbe alla cessione, ma valuta il cartellino del brasiliano intorno ai 15 milioni di euro. Al momento, però, le piste più accreditate non sembrano essersi scaldate: sia Roma che Napoli stanno infatti concentrando le proprie attenzioni su altri obiettivi di mercato. Sullo sfondo resta anche l'Inter, che potrebbe tornare a valutare Dodô dopo essere stata beffata dal Chelsea nella corsa a Palestra, anche se eventuali sviluppi sono rinviati alle prossime settimane.

Fortini e Gosens, le situazioni

La situazione degli altri esterni è altrettanto fluida. Per Niccolò Fortini, dopo il sondaggio del Torino, non si registrano passi avanti concreti e il suo futuro resta ancora da definire. Più movimentata, invece, la posizione di Robin Gosens. Il laterale tedesco, che gradirebbe proseguire la sua avventura in maglia viola, viene comunque considerato una possibile pedina sacrificabile qualora arrivasse un'offerta ritenuta soddisfacente. Proprio nelle ultime ore, riferisce il Corriere Fiorentino, il Betis Siviglia avrebbe manifestato interesse per il classe 1994, aprendo uno scenario che potrebbe prendere corpo nel prosieguo del mercato estivo.