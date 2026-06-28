FirenzeViola Tra CR7 e la Fiorentina: continua il Mondiale di Pongracic e (forse) la sua avventura a Firenze

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Marin Pongracic è l'unico rappresentante viola al Mondiale: ai sedicesimi affronterà Ronaldo, poi - offerte permettendo - tornerà in viola

Mai, dal 1978, la Fiorentina aveva avuto così pochi convocati al Mondiale. Uno solo anche a questo giro - come nell’edizione argentina -, che però è ancora in corsa. Marin Pongracic e la sua Croazia hanno strappato infatti la qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, con la vittoria per 2-1 sul Ghana in cui il centrale viola ha messo a referto una buona prestazione, di novanta minuti interi. Il suo cammino in America dunque continua, da capire se sarà lo stesso anche per quello relativo alla Fiorentina.

L'idea del club va verso la conferma

E probabilmente sarà così. Si parta da una considerazione di base, ovvero che la società non lo ritiene un elemento in uscita e anzi, assieme a Ranieri lo avrebbe confermato come uno dei quattro centrali della prossima stagione. Al tempo stesso, il club non ritiene incedibile alcun giocatore della rosa attuale e se dovessero arrivare offerte, per il croato come per l’ex capitano, verranno quantomeno ascoltate. Pongracic viene da un’annata deludente come tutta la Fiorentina, ma è anche un profilo con un certo curriculum alle spalle e non è impensabile che possa esser voluto da qualche squadra in cerca di buone occasioni.

Ronaldo sulla sua strada. Poi (forse) Firenze

A maggior ragione se dovesse proseguire con un discreto cammino nel Mondiale. La sua prestazione col Ghana è stata importante e viene premiata dalle pagelle del giorno dopo con tutti voti positivi, la Nazionale di Dalic ha passato il turno e chissà che il difensore della Fiorentina non possa aver strappato la conferma contro il prossimo avversario. Che non sarà affatto banale, trattandosi di un certo Cristiano Ronaldo che non sarà certo al suo massimo splendore, ma comunque mai un rivale qualunque. La strada di Pongracic passa dal Portogallo, poi - se dovesse la sua squadra uscire, perché non è affatto detto - da Firenze.