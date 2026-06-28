Previsto già oggi l'arrivo di Viery in Italia. La Fiorentina ha il suo difensore

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Questa domenica segna il giorno dell'arrivo in Italia di Viery, difensore centrale mancino acquistato dalla Fiorentina dal Grêmio. Lo scrive stamani Tuttosport, sottolineando che il club viola ha investito circa 15 milioni di euro più bonus per assicurarsi il classe 2004, che firmerà un contratto fino al 2031. L'operazione conferma la volontà della società di puntare su giovani di prospettiva, individuando nel mercato sudamericano uno dei principali bacini da cui attingere. Viery è considerato uno dei difensori emergenti del calcio brasiliano grazie alle sue qualità in impostazione, alla personalità nella gestione del pallone e alla capacità di giocare sul centro-sinistra della difesa.

L'identikit

Mancino naturale, abbina una buona struttura fisica a rapidità negli interventi e lettura delle situazioni difensive, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza viola a investire con decisione su di lui. Dopo aver trovato spazio con la prima squadra del Grêmio, il brasiliano è pronto a iniziare la sua avventura in Serie A, dove la Fiorentina punta a inserirlo gradualmente nel progetto tecnico, convinta di aver acquistato un difensore dal grande potenziale e con ampi margini di crescita.