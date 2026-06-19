FirenzeViola Il 2° Memorial Marco Pezzati, allo Scandicci: battuta 3-1 in finale la Zenith Prato

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Si è svolta ieri presso il campo centrale dello Sporting Arno la finale del 2º Memorial Marco Pezzati, il torneo dedicato al tifoso viola scomparso tragicamente in un incidente stradale il 22 febbraio 2024 a soli 31 anni. Pezzati - membro attivo della Curva Fiesole conosciuto col soprannome di “Giovane Merenda” - era anche un calciatore dilettante, avendo giocato nel corso della sua carriera con le maglie, tra le altre, di Sporting Arno, Scandicci, Sangiovannese e Signa.

L'esito del torneo

A trionfare in finale è stato proprio lo Scandici, che si è imposto 3-1 sulla Zenith Prato. Presente all’evento anche la madre di Pezzati, la signora Francesca, che oltre ad aver ricevuto in dono un mazzo di fiori ha poi posato con la squadra vincitrice del torneo. Presente sugli spalti anche una rappresentanza del tifo organizzato viola, con tanto di striscione dell’1926. Ecco le foto di FV: