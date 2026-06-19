Dodo-Fiorentina, per La Nazione esiste anche la possibilità di un rinnovo di un anno

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Sul futuro di Dodo continuano ad arrivare indicazioni piuttosto chiare. Nella conferenza stampa di ieri, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici si è espresso in maniera piuttosto netta sulla situazione del brasiliano: "Ha 28 anni e delle legittime ambizioni...", parole che molti hanno interpretato come un segnale concreto di un possibile addio.

Per lasciar partire l'esterno viola, però, la società non intende fare sconti e valuta il cartellino almeno 15 milioni di euro. In assenza di offerte ritenute adeguate, potrebbe prendere corpo una soluzione alternativa. Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione e anticipato negli scorsi giorni dalla nostra redazione, il club starebbe infatti valutando l'ipotesi di un rinnovo ponte di un anno, una mossa che consentirebbe di rinviare l'eventuale cessione all'estate del 2027. Si tratta di uno scenario attualmente sul tavolo della dirigenza, anche se la priorità resta quella di trovare un accordo già nelle prossime settimane e definire la separazione nel corso di questa sessione di mercato.