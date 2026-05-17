Paratici in cerca del tecnico, La Nazione: "Occhio alla sorpresa"

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La Nazione ripercorre gli anni di Fabio Paratici alla Juventus, col saluto finale pieno di commozione dopo un ciclo ricco di successi e operazioni di mercato clamorose, come quella di Ronaldo dal Real. Ma non solo: ricordiamo i vari Tevez, Dybala, Higuain, De Ligt, Danilo, Morata e Mandzukic. Il primo fu Bonucci dal Bari, seguito dall’arrivo a zero di Barzagli da Wolfsburg. Ora Paratici è chiamato a rilanciare la Fiorentina, partendo anche dalla scelta del nuovo allenatore: tra i nomi circolati ci sono Grosso, De Rossi e Iraola, ma non si esclude una sorpresa.