Viola, male davanti. CorFio: "Ultimo attaccante in gol due mesi fa"

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Il Corriere Fiorentino ricorda che contro la Juventus è lecito chiedere orgoglio e dignità alla Viola. La Juventus si gioca la Champions, la Fiorentina ha raggiunto la salvezza, che non è un traguardo per una squadra che inseguiva l’Europa. Il quotidiano scrive che non bisogna farsi illusioni, l’umiliazione di Roma è ancora troppo fresca per autorizzare all’ottimismo, ma - si legge - è comunque auspicabile mettere in campo lo spirito. Ci vorrà coraggio. Tre partite senza lo straccio di un gol sono un fardello pesante.

L’ultima rete di un attaccante nel torneo nostrano è vecchia di due mesi, a Cremona, firmata da Gudmundsson dopo quella di Piccoli nel 4-1 che ha segnato un pezzo di salvezza. Poi in gol sono andati solo Fagioli, Gosens e Harrison. Una tristezza.