Kean verso la non convocazione, La Nazione: "Dubbio in mediana per Vanoli"

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Le chances che Moise Kean sia disponibile per la gara di domani contro la Juventus sono vicine allo zero. Lo riporta questa mattina La Nazione, che sottolinea come anche ieri la punta abbia lavorato a parte al Viola Park, portando avanti il suo percorso di recupero che dura ormai da un mese e mezzo. Al suo posto dovrebbe esserci Piccoli.

Per il resto Vanoli ha due dubbi di formazione: uno in mediana (dove Brescianini insidia Ndour) e l'altro in attacco: Gudmundsson ha ripreso ieri a lavorare in gruppo ma potrebbe non essere al 100%. Favorito, dunque, Solomon sulla sinistra.