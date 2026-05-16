Kean verso la non convocazione, La Nazione: "Dubbio in mediana per Vanoli"
FirenzeViola.it
Le chances che Moise Kean sia disponibile per la gara di domani contro la Juventus sono vicine allo zero. Lo riporta questa mattina La Nazione, che sottolinea come anche ieri la punta abbia lavorato a parte al Viola Park, portando avanti il suo percorso di recupero che dura ormai da un mese e mezzo. Al suo posto dovrebbe esserci Piccoli.
Per il resto Vanoli ha due dubbi di formazione: uno in mediana (dove Brescianini insidia Ndour) e l'altro in attacco: Gudmundsson ha ripreso ieri a lavorare in gruppo ma potrebbe non essere al 100%. Favorito, dunque, Solomon sulla sinistra.
Pubblicità
Rassegna stampa
Dopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grandedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Dopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grande
Copertina
FirenzeViolaJuventus-Fiorentina è la gara di De Gea: tra campo e mercato, quanti intrecci con i bianconeri
Luca CalamaiKean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
Lorenzo Di BenedettoChi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com