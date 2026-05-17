Conferma di Piccoli non è scontata, CorSport: "Oggi un indizio"

Conferma di Piccoli non è scontata, CorSport: "Oggi un indizio"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma su Roberto Piccoli e scrive di un’operazione, quella chiusa dalla Fiorentina in estate, paradossale per logica e cifre. I viola hanno speso 25 milioni più 2 di bonus. Le prestazioni del classe 2001 - si legge - hanno confermato la sproporzione, al punto che la sua permanenza a Firenze non è più così scontata.

La gara di oggi potrebbe rivelarsi decisiva per lui. Nelle prossime settimane la Fiorentina dovrà valutare la sua posizione, se ascoltare eventuali offerte o blindarlo per farne il centravanti del futuro. Chissà che una buona performance con la Juventus non cambi le sorti di Piccoli, forte comunque dei suoi 7 gol annuali (è il terzo miglior marcatore viola in tutte le competizioni). 