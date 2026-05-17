Juventus-Fiorentina 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!
10' - Dodo ruba palla a Cambiaso in area Juve, ma poi non riesce a servire i compagni e la Juve si salva. Ma la Fiorentina ha approcciato bene alla sfida.
8' - Parisi è tra i più attivi dei viola e dopo una buona chiusura di Pongracic su Vlahovic si conquista una buona punizione sulla trequarti dribblando Bremer.
5' - Prova a farsi vedere la Fiorentina dalla parte opposta con Parisi che viene fermato facilmente sulla linea di fondo da Cambiaso.
3' - Primo pallone di Locatelli in profondità per Vlahovic ben letto dalla difesa viola. Palla che finisce a De Gea.
0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in consueto completo viola. Juventus in bianconero.
Tutto pronto all'Allianz Stadium per Juventus-Fiorentina, penultima giornata di Serie A in programma alle 12 di questa domenica 17 maggio. Una partita che per la Fiorentina ha significato solo per la rivalità storica contro i bianconeri visto che la squadra di Vanoli è matematicamente salva, mentre quella di Spalletti cerca punti fondamentali nella corsa Champions. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!
Queste le formazioni ufficiali del match:
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disp.: Perin, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Pinsoglio, David, Cabal. All.: Luciano Spalletti.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon; Piccoli. A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Fortini, Braschi, Balbo, Fabbian. All.: Paolo Vanoli.
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