Gallo sul CorSport:: "Paratici ha perso il controllo. Firenze non l’élite"

vedi letture

Sul Corriere dello Sport è presente un pezzo a firma di Massimiliano Gallo in cui si ripercorre la carriera di Fabio Paratici. A partire dalla separazione con Marotta: "Da lì in poi, probabilmente, perse un po’ il controllo. Succede quando acceleri e devi tenere troppo alta la velocità di crociera. L’uomo che aveva portato a casa Pirlo, Vidal, Tevez, Dybala, si fece prendere la mano. Spese una tombola (85 milioni di euro) per De Ligt, il difensore olandese che l’anno prima con l’Ajax aveva mandato a casa i bianconeri. [...] Andò a prendere Sarri, l’uomo che in quegli anni più li aveva messi in difficoltà. Ma andò male anche con lui. Persino peggio che con Allegri, anche se il Comandante vinse l’ultimo scudetto di quel ciclo.

Il declino era cominciato. [...] Quando non sei più in fase, nulla più ti riesce. È andato in Inghilterra, al Tottenham, dove ha portato con sé Antonio Conte. Ha conosciuto l’infamia della squalifica, il trattamento da reietto col Milan che d’improvviso – dopo aver firmato – non lo ha più voluto. Comunque la si pensi, ha pagato. Ed è ripartito da Firenze che, senza offesa, non possiamo definire l’élite del calcio italiano. E ora, come spesso accade da noi, non si sa bene come comportarsi con i fuoriclasse finiti un po’ fuori dal giro".