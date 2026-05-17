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Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Brescianini, davanti Solomon

Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Brescianini, davanti SolomonFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:54Copertina
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, gara valida per la 37^ giornata di campionato il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 12:00.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disp.: Perin, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Pinsoglio, David, Cabal. All.: Luciano Spalletti.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon; Piccoli. A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Fortini, Braschi, Balbo, Fabbian. All.: Paolo Vanoli.