Vanoli prova a insidiare Paratici. CorFio: "C'è già stato l'incontro"

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Secondo il Corriere Fiorentino in edicola stamani il confronto tra Juventus e Fiorentina potrebbe divertirsi a giocare col destino di Paolo Vanoli, semplicemente in bilico e sempre più fuori che dentro, seppure ancora in corsa per la panchina viola del futuro. Vincendo contro l’acerrima rivale guadagnerebbe punti e metterebbe ancor più in difficoltà Fabio Paratici. Con cui si è già incontrato per analizzare a fondo la situazione: c’è voglia di futuro per allontanare un presente che non piace a nessuno. Paratici è la garanzia della città. Ma neppure lui può sbagliare.

Il mercato di gennaio non ha impressionato. Bisogna ripartire da zero, senza però farsi prendere dalle emozioni e buttare via tutto. Servono freddezza e lucidità. Prima però - si legge - vorremmo vedere cento minuti ben fatti a Torino.